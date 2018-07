Onderzoek toont aan dat seks een positieve invloed heeft op je levenskwaliteit

Het is een cliché zo oud als de straatstenen, zonder seks geen gelukkig mens. Maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen. Volgens wetenschappers heeft een stevige vrijpartij een invloed op je levenskwaliteit. Dat concluderen ze in het vakblad Emotion.

Het was al bewezen dat seks pijn verlichtte, maar volgens een nieuwe studie zou het je leven ook meer diepgang en geluk geven. Om tot deze conclusie te komen, onderzochten Todd Kashdan en zijn collega's aan de George Mason University factoren die je humeur en betekenis in het leven beïnvloedden. Volgens hun was seks de belangrijkste.

Dagboek

De studie, die in het vakblad Emotion werd gepubliceerd, vroeg aan 152 studenten om drie weken lang een dagboek bij te houden. Daarin moesten ze beschrijven hoe ze zich voelden, wat hun humeur was, of ze seks hadden en hoe aangenaam de vrijpartijen waren. Uit de analyse bleek dat als de studenten seks hadden, ze de dag nadien vrolijker waren. Ook stonden ze nadien positiever in het leven. Dit telde zowel voor vrouwen als mannen.

'De verklaring hiervoor is simpel. Een positieve kijk op het leven, komt vaak voor wanneer een basisbehoefte is voldaan samen met iemand anders', aldus de onderzoekers. 'Het fundamentele menselijke verlangen naar samenhorigheid ligt aan de wortels van dit effect', legt Kashdan uit.

Sociale inclusie

'Seksueel contact is een communicatiemiddel dat acceptatie en sociale inclusie uitdrukt tussen de seksuele partners. Iemand toegang verschaffen tot je lichaam zorgt voor een connectie. Deze ervaring is gelinkt aan acceptatie en kwetsbaarheid en kan een krachtig signaal sturen van sociale inclusie, wat de emotionele gezondheid verbetert.'

De onderzoekers gingen ook na of gelukkig zijn leidt tot seksueel contact op korte termijn, maar konden geen link vinden.'Emotioneel welzijn voorspelt geen seksuele activiteit, seksueel plezier of intimiteit', concludeerden ze. (Belga/LP)