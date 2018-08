Model Elise Crombez: 'Door Knack Weekend is mijn carrière in een stroomversnelling terechtgekomen'

Elise Crombez (36) woont en werkt in New York. In 1999 werd ze ontdekt tijdens een modellenwedstrijd in Roeselare. Drie jaar later was ze een van de meest gevraagde modellen ter wereld. Ze haalde meermaals de cover van Vogue en werd het gezicht van Prada, Jil Sander, Ralph Lauren en H&M. Ze liep jarenlang defilés voor grote modehuizen. In 2015 schreef ze het boek Model. Your Body. Nu combineert ze haar modellenwerk met diverse projecten, zoals een capsulecollectie die ze ontwerpt voor Hampton Bays.

...