Mannelijk libido daalt vanaf dertig

The New England Research Institute ondervroeg 1500 mannen tussen de 30 en 79 jaar over hun seksleven. Wat bleek? Vanaf hun dertigste levensjaar hebben mannen minder zin in seks. Een daling in testosteron zou de verklaring zijn. Maar liefst 25% van de ondervraagden zag na zijn dertigste zijn hoeveelheid testosteron dalen. Een op de 20 mannen had zelfs een tekort. Terwijl de heren op hogere leeftijd minder zin in seks krijgen, geldt dit voor vrouwen juist omgekeerd. Zij bereiken hun absolute piek op 46 jaar.