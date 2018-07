Kunsttoerisme aan de kust: 4 expo's om te bezoeken

1. CARTOONFESTIVAL

Voor deze editie van het Cartoonfestival kon de top van de Vlaamse cartoonisten zich compleet uitleven op het thema 'Groetjes uit...'. Vakantie is niet alleen een bron van ontspanning, maar evengoed van ergernis - een onuitputtelijke bron van inspiratie dus. Bekijk de winnaars en een selectie van 100 genomineerde cartoons. Kinderen kunnen aan de slag met het doe-boekje of in de workshopruimte.

Cartoonfestival 2018: Toerisme - Groeten uit... tot 2 september, Cartoonpaviljoen Heldenplein. Het boek Cartoons 2018 (17,99 euro) is uitgegeven bij Davidsfonds.

2. BMW ARTVILLE

Tijdens de eerste editie van BMW Artville, een event dat kunst, technologie en lifestyle combineert, staat Jan Fabre centraal. 'Jan Fabre curated by Bozar' presenteert een performance/filminstallatie en een tiental werken in gebict glas die meteen ook de aankondiging zijn van latere projecten van Jan Fabre in Bozar. Je vindt er ook de handgeschilderde BMW Art Car van Andy Warhol en Alexander Calder.

BMW Artville, tot 26 augustus op het strand van Knokke-Heist aan Casino Knokke, bmwartville.be

3. YOKO UHODA GALLERY

Galeristen Albert Baronian (Brussel) en Yoko Uhoda (Luik) openen samen een nieuwe tentoonstellingsruimte op de dijk van Knokke-Zoute. De eerste tentoonstelling Apertura is een groepsexpo van hedendaagse Amerikaanse abstracte schilders - Marina Adams, Sam Falls, Amy Feldman, Ron Gorchov, Changha Hwang, Larissa Lockshin, Joseph Marioni en Stanley Whitney.

Yoko Uhoda Gallery, Zeedijk 731, yoko-uhoda-gallery.com, albertbaronian.com

4. ART NOCTURNE KNOCKE

Kunst- & antiekbeurs Art Nocturne Knocke kreeg een nieuwe formule, aangepast aan het huidige klimaat waarbij iedereen op zoek is naar die mix van oude kunst, design, moderne en hedendaagse kunst uit diverse stijlen, perioden en continenten. Deze worden gepresenteerd op een eclectische setting aan de oevers van het Zegemeer, midden in het Scharpoord-park

Art Nocturne, 11 tot 15 augustus, CC Scharpoord Maxim Willemspad 1, artnocturneknocke.be