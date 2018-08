Honden Dierenasiel Gent wandelen mee in de 'Dodentocht'

De wandelaars van het traject van 100 km in en rondom Bornem, de jaarlijkse 'Dodentocht', kunnen dit jaar tijdens de laatste twintig minuten op een extra duwtje in de rug rekenen van de honden van het Dierenasiel van Gent.

Met die motivatieboost wil het asiel ook aandacht vragen voor dierenadoptie. Daar is tijdens de vakantieperiode meer dan ooit verhoogde nood aan.

'We zijn altijd op zoek naar baasjes voor onze honden en katten. Een grote groep wandelaars bereiken is daarom ideaal, omdat wie graag wandelt daar zeker en vast een trouwe wandelmascotte bij kan gebruiken', zegt Katie Fack, woordvoerder Dierenasiel Gent, over het initiatief.

'We willen zoveel mogelijk mensen bewust maken dat in de asielen heel wat lieve honden en katten wachten op hun gouden mandje. Ze hoeven dus helemaal niet naar de winkel te gaan.'

Hoe werkt het?

Wandelaars die graag een hond als wandelgezel willen, zullen hun enthousiaste viervoeter ophalen aan de stand van het dierenasiel bij de laatste controlepost, ter hoogte van brasserie 't Scheldezicht.

De hond wandelt vervolgens als mascotte mee met zijn gelegenheidsbaasje tot vlak voor de aankomstlijn. Zo kunnen de deelnemers aan den lijve ervaren hoeveel steun en liefde ze kunnen krijgen van een trouwe viervoeter, zeker wanneer ze het erg zwaar hebben.

Wandelaar en hond worden telkens begeleid door een medewerker van het dierenasiel die meer uitleg geeft over de hond en zijn levensverhaal.