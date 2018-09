Expo over Antwerpse punkscene: 'De esthetiek van punk is visueel overweldigend'

Op zes september opent de expo 'Naughty Kids - Punk in Antwerp' de deuren met optredens van The Kids, De Plastic Bags en andere lokale bands, live radio en een kamperend kunstenaarscollectief. Ga op tijdreis naar het Antwerpen van de jaren zeventig en laat je onderdompelen in de punkscène van de voorbije decennia.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van Antwerpen Barok 2018 en onderzoeksfestival ARTICULATE, van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

'Naughty Kids wordt een beleving van drie weken waarmee we dicht tegen de ruwe essentie van punk aan schuren', zegt Johan Pas, hoofd van de Academie. De impact van de punk (jaren '70), de postpunk en de New Wave (jaren '80) en de neopunk (jaren '90 tot vandaag) wordt in beeld gebracht. Maar niet alleen muziek en tegencultuur komen aan bod. 'We gaan op zoek naar de scherpe kantjes in het werk van modeontwerpers als Walter Van Beirendonck, kunstenaars als Jan Fabre en Ria Pacquée, schrijvers, street artists en performers.'

Rubens

Wat krijgen we te zien in de expo? De herinneringen van 40 jaar anti-establishment in de vorm van foto's, collages, drukwerk, kunstwerken, cassettes, filmpjes, poëzie, kledingstukken, punkparafernalia en gefilmde getuigenissen van punks van het eerste uur.

'De esthetiek van punk is visueel gewelddadig en overweldigend, net als barok', aldus Pas. Dat de punkexpo in de programmatie van het Antwerpse barokfestival zit, is dan ook geen toeval. Bovendien werd in 1977, tijdens de hoogdagen van de punk, het Rubensjaar gevierd.

Relevantie

Punk, een ding uit het verleden? De Antwerpse Academie toont aan van niet met enkele artists-in-residence en een reeks evenementen.

Als afsluiter tackelen 'De Paradox van punk'-gasten, waaronder slam poet Lisette Ma Neza, punkdichter Didi De Paris en socioloog Pascal Gielen, de punkclichés.