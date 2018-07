Club Congé met Soe Nsuki: 'Laat mij alsjeblieft nooit meer kamperen'

In december gaat Soe Nsuki's eerste onewomanshow Soetopia in première. 'Ik praat onder meer over arm opgroeien en arm zijn', vertelt de comédienne. 'Als dat het onderwerp uit de taboesfeer haalt, ben ik daar heel blij mee, maar dat is initieel niet het doel. Ik vertel gewoon over mijn leven. Over hoe ik tot dit punt ben gekomen, over mijn kindertijd, over hoe het is om als volwassene geen geld te hebben. Spoiler: vrij kut.' Deze zomer viert de Antwerpse haar dertigste verjaardag.

Welke zomer heeft je leven veranderd?

SOE NSUKI: De zomer van 2017 is een grote ommezwaai in mijn leven geweest. Ik heb het namelijk uitgemaakt met mijn toenmalige vriend. De periode erna ging ik door een hel, maar het heeft me uiteindelijk positief doen evolueren.

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

NSUKI: Tien maanden! Het mag even twee maanden koud zijn om dan gezellig binnen te zitten met thee en een boek. Dan kan je je meteen ook terug verheugen op het warme weer dat er aankomt.

Wat is je favoriete bezigheid bij slecht weer?

NSUKI: Ik vrees dat ik hier enkel met clichés kan antwoorden: lekker lezen, of een filmpje checken in de zetel.

Wat is voor jou dé smaak van de zomer?

NSUKI: Hmm, goede vraag. Ik denk dat er voor mij niets boven verse mango gaat.

Welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

NSUKI: (resoluut) Vlierbloesem! Ik zeg het je!

Waar ga jij voor je ideale zomerterras?

NSUKI: Bij een vrij momentje ga je me heel vaak terugvinden bij Juno op de Vrijdagsmarkt in Antwerpen.

Wat is de grootste vestimentaire zomerblunder volgens jou?

NSUKI: Lieve mensen: draag alsjeblieft geen te strakke broek, short of rok zodat ik je onderbroekrand kan zien. Schone poepen zijn instant niet meer mooi. Ik kan daar niet tegen. (lacht) De oplossing? Draag een shortje als onderbroek, of helemaal geen onderbroek.

Wat is je grappigste reisanekdote?

NSUKI: Toen ik achttien was, ging ik voor het eerst ooit op reis. Ik had nog nooit gevlogen en we gingen naar Barcelona. Ik was nog zo naïef. Ik zette bijvoorbeeld mijn handtas aan de buitenkant van het pashokje zodat mensen zouden zien dat het bezet was. Gelukkig kwam mijn vriendin me vertellen dat dat een heel slecht idee was, of ik had de reis zonder handtas moeten verderzetten.

Oef! Gelukkig.

NSUKI: Maar dan moet het ergste nog komen. Halverwege de reis kreeg ik ook opeens superveel pijn aan mijn keel en een hoge koorts. Na twee dagen van niet werkende pijnstillers te nemen, bleek bij de dokter dat mijn amandelen aan het verschrompelen waren. Dat gebeurt wel vaker naar het schijnt. (haalt schouders op) Ga ik voor de eerste keer op vakantie, moet dat net dan gebeuren! Niet echt grappig op het moment zelf, maar nu kan ik er goed mee lachen. Mijn leven was op dat moment precies een liedje van Alanis Morissette. (lacht)

Wat was de eerste reis die je ooit alleen maakte?

NSUKI: Londen. Meest eenzame shit ooit.

Welke reis zou je nooit opnieuw doen?

NSUKI: Laat mij alsjeblieft nooit meer kamperen. Nooit meer. Ik haat het. (gromt) Waarom doen mensen dat zelfs graag?

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

NSUKI: Zonder lippenbalsem van apotheek Joris in Antwerpen vertrek ik niet.

Vertel ons over een klein, geheim adresje in het buitenland dat je kent.

NSUKI: In Brooklyn is er een keigrave ontbijtplek genaamd Egg. Hun eggs rothko is echt het beste - en ook wel vettigste - ontbijt ooit. Sorry als dit hipster klinkt. Al is het dat ook. Fuck 't, no regrets.

Als je je minibar zelf zou kunnen vullen, wat steekt er dan zeker in?

NSUKI: Sowieso plat water en een lekkere witte wijn. (denkt verder na)

Wat is je favoriete...

NSUKI: Oh en amaretto!

We herhalen: je favoriete buitenlandse zin?

NSUKI: Watashino namaiwa Soe des. Dat is 'ik heet Soe' in het Japans. Fonetisch, uiteraard.

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit meebracht?

NSUKI: Ik heb een Princess Peach-T-shirt gekocht in de Nintendowinkel in New York. Dat is mijn dierbaarste souvenir. Dat én een Star Wars Rey-sleutelhanger, in de Lego store van New York. Ben ik vijftien? Neen. Maar ook hier geldt: no regrets.