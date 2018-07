Club Congé met Hannah Van Ongevalle: 'Nooit vakantie tijdens de zomer'

Knokkenaar Hannah Van Ongevalle (30) werd in 2014 verkozen tot 's lands beste bartender. Ze is medezaakvoerder van cocktailbar The Pharmacy, geeft wereldwijd opleidingen en advies en opent dit najaar een nieuw design- en hospitalityconcept in 't Walletje. 'Ik heb in het verleden een theateropleiding gevolgd, media en kunst gestudeerd in Londen, in de modewereld gewerkt en onder meer in Barcelona, Parijs en Amsterdam gewoond. Toch bleef ik altijd naar de volgende uitdaging zoeken. Als bartender heb ik nu een job waarin ik gelukkig blijf. Veel mensen ontmoeten, reizen, mijn passie overdragen op anderen: ik doe alles waar ik vroeger van droomde.'

