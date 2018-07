Club Congé met Bert Hamelinck: 'LA heeft veel meer te bieden dan de toeristische trekpleisters.'

Bert Hamelinck is CEO van Caviar, een bekroond productiehuis met zetels in Mechelen, Brussel, Los Angeles, Parijs, Londen, Amsterdam en Madrid. Het productiehuis zet zijn schouders onder langspeelfilms en fictiereeksen, commercials, music videos, webseries en digitale content. Je kan hen kennen van films zoals Rosie & Moussa, The Rider en Black van Adil El Arbi & Bilall Fallah en televisiereeksen waaronder Tabula Rasa, Connie & Clyde en Amateurs. Deze zomer draait Caviar twee films. Hamelinck runt Caviar vanuit Los Angeles, samen met zijn vrouw Eva Custers.

Wat was de beste zomer van je leven? Waarom?

BERT HAMELINCK: Misschien niet de beste zomer, maar wel de interessantste, was die van 2006. Mijn dochters en ik gingen zes weken naar Cuba voor de shoot van Koning Van de Wereld, geregisseerd door Guido Henderickx.

Eerst en vooral was het feit dat we daar mochten filmen al vrij uniek. Verder herinner ik me illegale diners bij mensen thuis, baseball spelen met de crew tijdens de lunchpauze, de orkaan Dennis die over Cuba raasde en wij die alleen maar HBO konden kijken en wachten. Verder was het ook memorabel dat Kevin Janssens tijdens deze orkaan besliste 's nachts te gaan zwemmen. We hebben er een prachtige zeiltocht van vier dagen gemaakt, met Jan Decleir en zijn vriendin, waar we zelf gevangen vis aten als ceviche en zwommen op een plek waar de oceaan achtduizend meter diep was.

En ten slotte mijn vrouw die op bezoek kwam. Ze was net zwanger en associeert Cuba daarom nog steeds met ochtendmisselijkheid.

Wat zijn je zomerse plannen dit jaar?

BERT HAMELINCK: Werken! Ik zit voor het grootste deel van de zomer aan de Oostkust, waar Caviar twee films draait. Eentje in de buurt van Boston en eentje in New York. Gelukkig komt mijn gezin me eind augustus twee weken bezoeken. De kust van Massachusetts is ook erg mooi, er zijn dus ergere plekken om te werken.

Vind je het gemakkelijk om je te ontspannen tijdens de zomermaanden?

BERT HAMELINCK: Ik heb geen enkel probleem om me te ontspannen op vakantie. Geef me een plekje in de schaduw en ik kan de hele dag naar de zee staren. In mijn job kan ik natuurlijk nooit helemaal verdwijnen, maar af en toe een conference call en wat mails beantwoorden vind ik niet zo erg.

Heb je ooit een zomerlief gehad?

BERT HAMELINCK: Neen. Wel een zomercrush aan zee toen ik veertien jaar was, maar ik was veel te verlegen om iets te zeggen.

Wat is je favoriete zomerbestemming?

BERT HAMELINCK: Ik ben een grote fan van Thailand, hoewel we er nog nooit in de zomer geweest zijn, want dan is het daar regenseizoen. Voor mij moet je op vakantie goed kunnen eten en drinken en dan is Italië natuurlijk ideaal. In Europa komt Portugal voor mij op de tweede plaats. En hier in de Verenigde Staten is de kust van New England absoluut de moeite waard.

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

BERT HAMELINCK: Moeilijk te zeggen. Het is hier in Californië zo vaak mooi weer dat elk weekend wel een korte zomervakantie lijkt, zeker nu we een zwembad hebben. De kinderen hebben hier drie maanden vakantie en dat is veel te lang vind ik.

Wat is je favoriete bezigheid bij slecht weer?

BERT HAMELINCK: Met de kinderen in de zetel onder een dekentje naar een film kijken. De twee jongsten hebben de leeftijd bereikt dat ze over de tekenfilms heen zijn. Momenteel zijn we daarom de klassiekers uit de jaren negentig aan het afwerken.

Zonneklopper of schaduwzoeker?

BERT HAMELINCK: Schaduw. Vijf minuten in de zon en ik verbrand.

Wat is voor jou dé smaak van de zomer?

BERT HAMELINCK: Mosselen. En grijze garnalen. Als we in de zomer in België zijn, proberen we die zo vaak mogelijk te eten, want hier zijn grijze garnalen niet te krijgen en de mosselen zijn niet zo lekker en veel kleiner.

Wat is voor jou dé geur van de zomer?

BERT HAMELINCK: De geur van de zonnecrème op mijn huid en de geur buiten na een Belgisch onweer.

Wat zijn je favoriete restaurants in het buitenland?

BERT HAMELINCK: In Portugal aten we met vrienden in een restaurant op palen op het strand in Vila Nova de Milfontes. Het zicht was prachtig en de gegrilde zeebaars overheerlijk.

In Zuid-Toscane, waar de moeder van mijn vrouw woont, aten we de lekkerste pizza in een dorpje genaamd Roccatederighi.

Op vakantie in Marin County, ten noorden van San Francisco, vonden we Nick's Cove. Het is eigenlijk niet meer dan een houten hut aan het water, waar je een berg verse oesters bestelt en een fles wijn en plastieken bekertjes, die je dan buiten aan kramakkelige tafels opeet.

En tijdens een roadtrip langs de kust van Maine naar Boston stopten we toevallig in Kennebunkport waar we een lobster roll aten met zicht op zee. Je moet het je voorstellen als een malse sandwich met een hoop verse kreeft tussen. We dronken er een koud glas Chardonnay bij, heerlijk.

Wat was de eerste reis die je ooit (alleen) maakte?

BERT HAMELINCK: Ik ben met mijn beste jeugdvriend, toen we veertien jaar waren, naar de zee gefietst voor een paar dagen. Dat was toen een ongelooflijk avontuur.

Welke reisroute leg je het vaakst af?

BERT HAMELINCK: LA - Brussel en terug, zo'n vijf à zes keer per jaar.

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

BERT HAMELINCK: Adapters...

Wat is de meest overschatte/onderschatte reisbestemming?

BERT HAMELINCK: Los Angeles! Veel mensen die naar Californië op vakantie komen, blijven hier maar drie dagen. Ze bezoeken dan de Hollywood Boulevard, de Venice Boardwalk en Universal Studios. Maar LA is zo veel meer dan deze toeristische trekpleisters. Er zijn mooie musea, die ook voor kinderen leuk zijn, er zijn prachtige ongerepte stukken strand, je kan ongelooflijk mooi wandelen, en ik kan nog wel even doorgaan. In mijn ogen kan je hier makkelijk twee tot drie weken doorbrengen zonder je te vervelen. LA is ook geen echte grootstad zoals New York, eerder een verzameling van verschillende grote, groene dorpen.

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit meebracht?

BERT HAMELINCK: Een houten gebeeldhouwd bankje in de vorm van een poes, meegebracht uit Zimbabwe na de opnames van Congo in 1996.

Heb je een hilarische reisanekdote?

BERT HAMELINCK: Ik zit regelmatig met celebrities op de vlucht tussen LA en Londen, maar ook op andere vluchten kom ik wel eens bekende gezichten tegen. Ergens begin jaren 2000 moesten regisseur Frank Van Passel en ik voor een opdracht naar Kaapstad. We vlogen met KLM, en vlak voor de deuren sloten kwam prinses Mathilde en haar lijfwacht voor ons zitten.

In het midden van de nacht moest ze even naar de wc en toen ze terug buiten kwam spurtte Frank naar het toilet. Hij wou absoluut kunnen vertellen dat hij een toilet gedeeld heeft met een prinses, en nu zelfs onze koningin.