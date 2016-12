Italiaanse designstudio ontwerpt voor Parijs een varende fitness die op menselijke energie werkt

Carlo Ratti is de oprichter van Carlo Ratti Associati en professor aan MIT, waar hij in 2004 het Senseable City Lab oprichtte. Het researchlabo onderzoekt hoe digitale technologieën het leven van mensen beïnvloeden en welke impact dit heeft op de stedelijke schaal. Carlo Ratti is dus expert in nieuwe technologieën en de noden van stadsbewoners.

Dit nieuwe project werd op poten gezet door Carlo Ratti Associati in samenwerking met Technogym, Terreform ONE en URBEM.

Groene stroom

Met de 'Paris Navigating Gym' willen ze een oplossing bieden voor het nakende tekort aan infrastructuur voor de stadsbewoners van Parijs en een groen alternatief voor de klassieke fitness. 'We onderzoeken het potentieel van menselijke energie met dit project', legt Carlo Ratti uit aan Designboom. 'Het is interessant om te zien hoe de energie die gegenereerd wordt tijdens een work-out in de fitness gebruikt kan worden om een boot vooruit te stuwen. Het geeft de gebruikers een tastbaar voorbeeld van wat er achter de abstractie notie van elektrische kracht schuilt.'

Design

Het fitnessvaartuig wordt voorzien van allerlei technische snufjes, zoals een augmented reality scherm dat alle real-time data van de sporters registreert en de weersomstandigheden en de milieuvervuiling van de stad toont. Het ontwerp van de boot werd geïnspireerd door de Bateaux Mouches, toeristische ferryboten uit de twintigste eeuw. 'Van cultuurfilosoof Walter Benjamin tot de Situationisten: flaneren is altijd al een typische Parijse manier geweest om het stadse leven uit te drukken. Wat als we binnenkort kunnen flaneren op de rivier?', vraagt Ratti zich af.

De boot is twintig meter lang en kan vijfenveertig sporters verwelkomen. Wanneer er niet genoeg mensen aan het sporten zijn, vaart de boot op groene stroom met behulp van zonnepannelen die op het dak worden bevestigd. De fitnessboot is nog in ontwikkelingsfase, maar de ontwerpers schatten dat het project binnen achttien maanden succesvol afgerond kan zijn.