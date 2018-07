Dure bruiloft: grotere kans op een echtscheiding

Een huwelijk is niet goedkoop. Hét feest van de liefde draait al gauw uit op een rekening van tienduizenden euro's. Maar geld maakt niet gelukkig, en die regel geldt ook voor je huwelijk, volgens de Britse krant The Independent.

Economie-professoren Andrew Francis-Tan en Hugo Mialon ondervroegen drieduizend gehuwde koppels, en ontdekten dat er een aantal factoren zijn die een hoger risico tot scheiding inhouden. Volgens hun onderzoek is de prijs van je verlovingsring en van je ceremonie omgekeerd evenredig met de duur van je huwelijk.

Hoe meer je uitgeeft aan je verlovingsring, hoe groter de kans dat je wegen ooit scheiden. En dat is zeker het geval als je verlovingsring meer dan 2.000 dollar (1.700 euro) gekost heeft volgens de onderzoekers. Hetzelfde geldt voor de prijs van je ceremonie: een huwelijk dat minder dan 1.000 dollar (850 euro) kostte, heeft een opmerkelijk lagere kans om stuk te gaan.

En dan nog een laatste regel: volgens onderzoekers is het ook van belang waarom je in het huwelijksbootje stapt. Partners die aangaven dat het uiterlijk van hun toekomstige een belangrijke reden was om in het huwelijksbootje te stappen, maakten significant minder kans om het een leven lang samen uit te zingen.