Zo pak je ecologisch en stijlvol cadeautjes in

De eindejaarsfeesten zijn een hoogtepunt op gebied van verspilling. Zo loopt voedselverspilling tijdens de feestdagen gemakkelijk op tot 20% van onze restafvalzak. Maar ook tijdens de gezellige traditie van kerstcadeautjes uitpakken, voeden we onze vuilnisbak. Wegwerpmaterialen om geschenken in te pakken worden in grote getalen aangekocht in de winkel, terwijl we evengoed materialen kunnen recycleren die we al hebben rondslingeren. Laat je inspireren door deze verschillende inpaktechnieken om 2016 ecologisch af te sluiten.

DE BASIS

In plaats van glimmend inpakpapier te kopen in de winkel, kan je even goed kiezen voor materiaal dat je thuis hebt liggen en normaal bij het oud papier zou gooien. Ideaal zijn oude kranten, omdat ze een grote oppervlakte hebben. Grote wegenkaarten zijn eveneens perfect qua grootte en geven een leuk effect. Sommige oude magazines zijn ook geschikt en geven je pakjes toch een glossy uiterlijk. Voorts kan je op zoek gaan naar kartonnen dozen, zoals schoendozen of doosjes waar een portefeuille in zat. Papieren winkelzakken zijn ook een goed alternatief voor cadeaupapier. Een heel originele, maar iets moeilijkere, inpaktechniek is zelf plantbaar papier maken met zaden in verwerkt. Op deze website leer je hoe je dat doet. Zeker voor je vrienden of familieleden met groene vingers is dit een verrassende manier om cadeautjes in te pakken.

Of waarom niet kiezen voor stof in plaats van papier? Een mooie, nieuwe zakdoek of zelfs een sjaaltje kunnen dienst doen als verpakkingsmateriaal. Kijk op deze website over Furoshiki, de traditionele Japanse inpaktechniek, om verschillende manieren om van stof een mooie verpakking te ontdekken.

Heb je werkelijk niets meer rondslingeren dat gebruikt kan worden als verpakking, koop dan ongebleekt bruin inpakpapier. Zo heb je een neutrale basis waar je nog alle kanten mee uit kan. Of koop neutrale bloempotten en verstop daar je cadeautjes in. Zo heeft de verpakking nog een leuk nut achteraf. Je kan ze, als je tijd over hebt, ook versieren.

DE VERSIERING

Typografie: Een cadeautje met de naam van de ontvanger of een leuke boodschap, maakt het persoonlijker. Ga aan de slag met oud krantenpapier, magazines, oude boeken, wegenkaarten of oude partituren. Als je niet zo handig bent, kan je grote letters uit het leesvoer knippen en op de cadeautjes plakken. Maar wie een techniek voor gevorderden wil, kan op het papier letters tekenen (je kan mooie lettertypes vinden online) en vervolgens uitknippen. Op deze blog vind je het stappenplan voor deze techniek. Wie een typmachine heeft liggen, kan daar natuurlijk ook mee aan de slag.

Henneptouw en vlaggetjes: Knip driehoekige vormen uit een ander materiaal dan je basispapier. Als je basispapier neutraal is, kies je nu voor bedrukt papier en als vice versa. Bevestig de vlaggetjes aan henneptouw op een manier die jij gemakkelijk vindt: door de vlaggetjes aan het touw te rijgen of te plakken.

Gedroogde bloemen, bladeren en takken:Nog een ruiker staan? Laat het boeket drogen en kies de mooist gedroogde exemplaren uit om je pakjes een extra toets te geven. Ook gedroogde takken, zoals die van eucalyptus, doen het goed als versiering. Gedroogde eikenbladeren zijn ook heel leuk als extraatje en als je ergens een dennenappel kan vinden, bind je die er ook maar aan vast.

Stukjes uit de kerstboom, kruidenbak of struik: Knip stiekem enkele kleine stukjes uit de kerstboom. Met behulp van touw tover je deze takken om tot luxueuze versiersels. Geen zin om te knippen in je kerstboom? Neem dan enkele takjes rozemarijn of tijm, die zien (en ruiken) er ook feestelijk uit. In tuinen vind je ook heel wat mooi materiaal (denk aan hulst, toverhazelaar, klimop, verschillende soorten heesters, ...)

Stempels: Heb je aanleg voor creativiteit? Maak dan zelf je inkt van planten. Hier leer je hoe dat moet. De stempels zelf kan je kopen in de winkel of maken van een aardappel, zoals vroeger op school.

Gebruikte of vervallen postzegels: Postzegels hebben vaak mooie illustraties die een cadeautje kunnen opleuken.

Labels: Maak zelf labels met overschotjes karton. Met een perforator maak je er een gaatje in, zodat je het label met een touwtje aan het cadeau kan bevestigen. Zo kan je de naam van de gelukkige ontvanger erop noteren en eventueel een boodschap toevoegen.

Jutezak: Van een juten zak kan je mooie strikken maken.