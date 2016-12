Zien: in IJsland bakken ze roggebrood met behulp van lava

De geothermische bakkerij van Hilmarsson is een gek gezicht voor toeristen, maar heel gewoon voor de bakker en zijn familie. Het recept voor hverabraud, het stevige, zoete roggebrood, wordt van ouder op kind doorgegeven. In het geval van Hilmarsson was het zijn moeder die de geheimen door fluisterde en zij kreeg het familierecept van haar moeder. De broden worden in een pot gestopt en begraven in de buurt van een geiser. De temperatuur van de grond wordt niet gemeten, aangezien het duidelijk is of het er heet genoeg is of niet. 'Indien nodig voel ik met mijn vingers of de temperatuur goed zit', vertelt de bakker.

Vulkanisch gebak

Geysir, de bekendste geiser van IJsland, is de reden dat dit soort heetwaterbronnen geisers genoemd worden. Het is een vulkanisch verschijnsel en er zijn slechts zes grote geisergebieden op aarde, waaronder IJsland. Het land van vuur en ijs is geologisch zo'n twintig miljoen jaar geleden ontstaan door vulkanische activiteit in de Atlantische Oceaan.

De beroemde geisers van de eilandstaat IJsland zorgen niet alleen voor een aangenaam heet bad in de Blue Lagoon en gelijkaardige warmwaterzwembaden, maar ook voor heerlijke broden. De inwoners besparen energie door het deeg van hun broden vierentwintig uur ondergronds te stoppen tot ze gaar zijn. 'We zouden de broden ook in de oven kunnen bakken, maar dit is veel leuker', aldus de bakker van dienst. Gelijk heeft hij!

Zelf zin gekregen in een stukje warm roggebrood uit IJsland? Tijdens de klassieke rondreis op het eiland, de Gouden Cirkel tour, kan je een bezoek boeken aan de Fontana bakkerij.