Zien: De ijsbloemen van Australië

Afkoelen met een ijsje lijkt misschien op dit moment misschien een gek idee, maar in Australië zomert het nu volop. Geen zomer zonder hype, dus lanceerde de ijszaak I-creamy haar Flower Gelato's: prachtig geschept ijs in de vorm van een bloem. 10 mooie exemplaren die je doen hopen dat de trend over enkele maanden ook bij ons opduikt.