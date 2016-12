Zet 2017 vurig in: ideeën voor een feestelijke winterbarbecue

We associëren barbecue vaak met de zomer, maar eigenlijk is dat doodzonde. Ook wanneer de temperaturen met het vriespunt flirten, is vuur een pure en fantastische manier om een feestmaal te bereiden. Het eten zal je misschien binnen willen doen, maar van het bakken in de frisse buitenlucht krijg je gegarandeerd zo'n warm gevoel dat je je afvraagt waarom je überhaupt nog een gourmetplaat hebt. Laat die dit jaar dus gerust verder stof vergaren in de kast en kies voor het echte werk!

Aperitief

Stook je barbecue goed op, maar houd het niet bij een enkele warmtebron. Zet nog enkele vuurkorven en grote kaarsen neer voor het team aan de grill. Houd hen warm met een aperitiefglaasje soep, dan kunnen zij ondertussen de andere aperitiefhapjes op de grill leggen.

Voorgerecht

Bij een traditionele barbecue primeert de kwantiteit van het vlees vaak boven de kwaliteit. Voor deze feestelijke gelegenheid blijf je echter liever ver weg van de kilopakken worstjes, hamburgers, op voorhand gemarineerde ribbetjes en brochettes.

Hoofdgerecht

Ook voor het hoofdgerecht kies je voor de betere ingrediënten. Liever dan vijf verschillende vleessoorten, kies je voor een of twee stevige stukken die samen met hartige bijgerechten de maaltijd kunnen dragen. Erg leuk is om die bijgerechten zo simpel mogelijk te houden en af te stappen van de typische 'slaatjes'. Een hele maiskolf, glinsterend van de boter of zoete traag gegaarde uien... dat zijn bijgerechten waar je warm van wordt. (En als je er verschillende soorten van op tafel kan zetten, hoef je voor een vegetariër in het gezelschap niet eens iets apart te maken.)

Ook leuk om te doen is zelf snel brood maken. Dit recept kan je zelfs gebruiken boven een gewone vuurkorf:

Ingrediënten voor 16 broodsticks:

260 g bloem

2 tl bakpoeder

1 tl zout

60 ml olijfolie

180 ml warm water

Zo doe je het:

Vermeng alle ingrediënten en kneed tot je een homogeen, glad deeg krijgt. Neem een stuk deeg en rol het tot een lange worst. Wikkel vervolgens elke reep deeg rond een spies of propere tak in een spiraalvorm. Bak zo'n vijf minuten boven het vuur. Voor de extra fancy versie voeg je wat gedroogde kruiden zoals rozemarijn en tijm toe aan het deeg.

Dessert

Na zo'n pure maaltijd is er niets beter dan een puur dessert om mee af te sluiten. Met plezier erkennen we dan ook onze klassiekers. Van te genieten met een rijke, dampende kop chocolademelk of een hartverwarmende borrel. Gelukkig nieuwjaar!