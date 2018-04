Zestig jaar oud en nog steeds graag gezien: hier komen deze iconische Neuhaus-pralines vandaan

De eerste praline ter wereld werd gemaakt in België. Dat verhaal begint zo'n 160 jaar geleden in een Brusselse apotheek. De Zwitser Jean Neuhaus omhulde er zijn medicijnen met chocolade, om zo de bittere smaak te verdoezelen. Jeans kleinzoon bedacht daarna dat je ook een lekkere vulling zou kunnen omhullen met een laagje chocolade. Zo ontstond in 1912 de eerste praline ooit. De producten van Neuhaus zijn inmiddels te koop in vijftig landen, maar alles wordt in België gemaakt. In de Vlezenbeekse ateliers produceren zo'n driehonderd mensen elke dag duizenden pralines, nog altijd zoveel mogelijk m...