Zeeduivel is Vis van het Jaar

Zeeduivel is nog erg onbekend bij ons: slechts twee procent van de Belgische gezinnen kochten de vissoort in 2017. Onterecht, aldus het VLAM en de visserijsector zelf, want de vis heeft heel wat troeven.

De soort wordt bijna het hele jaar aangevoerd. Enkel van april tot en met juni is ze buiten seizoen. Omdat de vis niet heel populair is, wordt er niet specifiek op gevist en geldt ze als bijvangst. Het gevaar op overbevissing is onbestaande: je kan de vis zonder wroeging op je bord leggen.

Veelzijdig

Dat doe je overigens niet alleen omdat het nu eenmaal een vis is die je verantwoord kan eten, maar ook omdat hij simpelweg erg lekker is. Het visvlees is stevig, blank en heeft een zachte zoete smaak. Zeeduivel is een makkelijke vis om te bereiden die veel verschillende bereidingswijzen toelaat. Bakken, stoven of koken: met zeeduivel kan je alle kanten op. Omdat het visvlees stevig is, is zeeduivel de ideale kandidaat voor BBQ-spiesjes, stoofpotjes, curries, soepen en bouillabaisse.

De zeeduivel heeft zijn naam niet gestolen. Het is een lelijke vis waarvan de kop twee derde uitmaakt. Hij kan tot 2 meter groot worden. Het grote voordeel is dat hij geen graten bevat, maar wel een centraal middenbeen.