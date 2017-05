World Class: Naushad Rahamat is beste Belgische bartender 2017

Naushad Rahamat van Cocktails at Nine heeft tijdens een bloedstollende nationale finale in De Serre in Antwerpen negen andere bartenders naar huis geshaket. Hij mag nu eind augustus afreizen naar Mexico, waar hij het in een wereldwijde finale zal opnemen tegen meer dan 50 bartenders van over de hele wereld. Hoe dat zal aflopen, is koffiedik kijken maar een ding is zeker: allemaal willen ze Bartender of the Year 2017 worden.

Het thema dit jaar is 'Sustainability'. De finalisten in De Serre creëerden een signature cocktail die inspeelt op de duurzaamheidstrend van dit moment. Ze gebruikten allerlei elementen zoals gerecycleerde en milieuvriendelijke producten, food leftovers, biologische ingrediënten en accessoires, thuis gekweekt fruit en groenten en alternatieven voor ijs, papier en plastiek. De finalisten werden beoordeeld op hun kennis, de paraatheid van hun smaakpapillen en hun eigen signature serve.

Spannende finale

Het waren Yannick Draeyers (ook Cocktails at Nine), Naushad Rahamat, Sofian Vlaminck (eveneens een collega van Rahamat) en Thomas Timmermans (Bijou) die zich kwalificeerden voor de halve finale in de serre te Antwerpen. Uiteindelijk stonden Yannick Draeyers en Neushad Rahamat in de Final Challenge tegenover elkaar waar ze streden in de 'speed and efficiency' ronde. Na een zinderende finale was het Naushad Rahamat die uiteindelijk met overwinning ging lopen. Hij wist de jury te overtuigen met zijn signature serve "Kiss To Nature" met Don Julio Blanco.

De beste Belgische bartender van het jaar is laaiend enthousiast: "Diageo World Class was de eerste bartending wedstrijd die ik zag. Het was een doel dat ik al lang voor ogen had en nu heb ik het eindelijk gehaald. Ik kan niet wachten tot ik in Mexico België mag vertegenwoordigen. Het zijn 3 hele harde jaren geweest, maar ik ben klaar voor het vervolg van het avontuur."

De jury bestond dit jaar uit Spike Marchant (Global World Class Ambassador), Rolf Schollaert (Cocktail influencial), Jennifer Le Nechet (wereldwijde winnaar van World Class 2017), Dieter Moeyaert (cocktail journalist) en Dries Botty (winner World Class Belgium 2016 & nummer 4 wereldwijd).

De wereldfinale van de Diageo World Class vindt plaats van 21 tot 24 augustus in het smaakvolle Mexico city.