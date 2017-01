'Wijze (w)eters' leren waarom Gent voor duurzame schoolmaaltijden kiest

In het kader van haar voedselstrategie, een onderdeel om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, sloot het Gentse stadsbestuur begin dit jaar een nieuw tweejarig contract met een andere leverancier voor dagelijks 4.500 maaltijden in het stedelijk onderwijs en de kinderopvang. Die maaltijden kenmerken zich voortaan door het gebruik van seizoensgroenten, duurzame vis en zijn op donderdag vegetarisch. Voorts werd ervoor gekozen om twintig procent biologische ingrediënten te gebruiken, net als fairtradeproducten, voedselverspilling tegen te gaan en het transport met CNG-wagens te doen.

Een doe-boekje rond die zeven kenmerken van duurzame voeding moet leerlingen en leerkrachten daarvan bewust maken. De campagne voorziet ook inrichtingsmateriaal voor schoolrefters. "Maak van die maaltijd over de middag iets leuks, maak een aangenaam kader in je school", roept de Gentse Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) op. Ze wil voorts ook andere netten inspireren met de aanpak. "Er is bereidheid om de knowhow rond de aanbesteding te delen met andere schoolbesturen", klinkt het.