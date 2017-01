Wetenschap kan moderne tomaten hun smaak teruggeven

Je kent het wellicht wel: hoe zorgvuldig je je tomaten ook selecteert in de winkel, eenmaal thuis blijkt dat er vaak niet heel veel smaak in zit, zelfs niet in het seizoen. Dat is een gevolg van het telen op kenmerken als kleur en grootte. Gelukkig stellen enkele wetenschappers nu in Science dat die verloren gegane smaak terug kan komen, door te selecteren op 'oude' genen. Dat zeiden ze na bijna 400 variëteiten te onderzoeken.

Door smaaktesten vond het team chemische verbindingen die een lekkere tomatensmaak opleveren en vaker voorkomen in oude rassen dan in de moderne. Aan de hand daarvan konden ze de genen in beeld brengen die zorgen voor smaak. Met die wetenschap kunnen landbouwers nu gericht gaan kweken op smakelijke varianten, zonder de grootte, kleur of houdbaarheid te verliezen.

Waterige tomaten zijn binnenkort dus misschien verleden tijd, al kan je vandaag zelf ook al wat doen om jezelf te verzekeren van een heerlijk zoet exemplaar. Kies bijvoorbeeld zelf al voor oudere rassen (die vind je bijvoorbeeld op boerenmarkten en in natuurwinkels) en bewaar tomaten zeker niet in de koelkast.Wat zout en balsamicoazijn maken een waterige rauwe tomaat wat lekkerder, net als roosteren. (EK)