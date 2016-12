Wegwerpen zonder afval: deze borden zijn gemaakt van bladeren

Jij wil afwas vermijden tijdens de feestdagen of opteert voor een gezellige winterbarbecue? Kies dan voor ecologisch verantwoord wegwerpbestek, zoals deze leaf plates. Zoals de naam het al zegt, bestaan ze slechts uit een bestanddeel: aan elkaar genaaide en geperste bladeren. Daardoor vervuil je door ze te gebruiken even veel als een boom die zijn bladeren verliest. (Niét dus, want binnen de 28 dagen is je bord gecomposteerd.)

Klinkt allemaal goed en wel, maar moet je dan bang zijn dat dat lekkers door het bord heen zal zakken? Nee hoor: dankzij de gebruikte techniek om de bladeren in hun vorm te persen, is het bord even stevig als een kartonnen (of een plastic) exemplaar en waterdicht. Alleen is er geen boom voor moeten sneuvelen.

In dit filmpje leggen de bedenkers zelf nog even uit hoe ze de typische Indische techniek naar Duitsland haalden. (Sla wel gerust het laatste deel over, want de crowdfunding-campagne is al afgelopen.)

Prijs: 9,99 euro voor 15 stuks.

