Wees er snel bij: reservaties Jong Keukengeweld vanaf maandag 12 februari van start

Van 1 tot en met 31 maart brengt Jong Keukengeweld jongeren van 18 tot en met 30 jaar opnieuw naar hogere culinaire sferen. Ze kunnen dan aan een verlaagd tarief proeven bij één van de gastronomische beloftes uit Vlaanderen.

De jongerenactie van Jong Keukengeweld is al enkele jaren een echt succesnummer. In oktober vorig jaar proefden maar liefst 19 450 jongeren bij één van onze Jong Keukengeweld-chefs. In maart is het weer van dat.

Jongeren betalen 49 euro voor een driegangenmenu inclusief bier, water en wijnen. Bij restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 is dat 59 euro. Net zoals bij concerten, betalen jongeren hun menu direct bij de reservatie.

De jongerenactie is een onderdeel van de imagocampagne Jong Keukengeweld van Toerisme Vlaanderen. 53 jonge topchefs zetten culinair Vlaanderen een jaar lang in binnen- en buitenland op de wereldkaart.

Toerisme Vlaanderen neemt de chefs mee op buitenlandse missies of wijst buitenlandse journalisten, bloggers en reisprofessionals de weg naar hun restaurant in Vlaanderen. Driesterrenchef en ex-Jong Keukengeweld Gert De Mangeleer is peter van de campagne.