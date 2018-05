Week van de Korte Keten zet seizoensgroenten en -fruit in de bloemetjes

In de voedingsindustrie staat de korte keten synoniem voor een rechtstreekse band tussen de consument en de producent. Dat betekent dat de consument zijn aardappelen, uien, appelen, peren en tomaten bij een lokale boer koopt die ze bijna rechtstreeks van het veld raapt of van een boom plukt. Zo vermijd je als consument de tientallen tussenschakels zoals dat bij producten uit de supermarkt het geval is. Dat heeft enkele voordelen.

Verser, goedkoper en milieuvriendelijker

Wie besluit deel te nemen aan de zogenaamde korte keten, heeft vooral de keuze uit seizoensgroenten en -fruit. Die zijn meteen ook verser en vooral milieuvriendelijker. Tenslotte leggen ze geen talloze kilometers af voordat ze in je winkelkar en op je bord belanden. Een extra pluspunt is dat je centjes rechtstreeks naar de boer gaan: eerlijk eten voor een eerlijke prijs.

En het aanbod blijft behoorlijk. In mei kan je asperges, wortels, spinazie en sla eten. Volgens de fruitkalender kan je in juni dan weer bij een boer aankloppen voor verse aardbeien, ananas, bananen, kersen, rode bessen, meloen en ander lekkers. Om te ontdekken waar je welke lokale producten kan vinden, is er de handige site rechtvanbijdeboer.be. Die bundelt alle hoevewinkels en afhaalpunten.

Hoeve-ijs-likkende-bezoekersketting

De eerste editie van Korte Keten Week ging enkel door in West-Vlaanderen. Dit jaar breidt het initiatief uit en zijn er van 26 mei tot 3 juni acties in heel Vlaanderen: van artisanale streekproductenmarkten tot plantenbeurzen en van opendeurdagen in bakhuizen tot wijngaarden verkennen. De deelnemende partners doen een extra inspanning om bezoekers te entertainen met talrijke activiteiten.

In Beernem kunnen deelnemers proberen om de langste hoeve-ijs-likkende-bezoekersketting te maken. En in Vorsdonkbos nemen nieuwsgierigen deel aan een ochtendwandeling om daarna te genieten van een uitgebreid ontbijt bereid met streekproducten. Die activiteiten en nog vele andere bundelt de Week van de Korte Keten op hun site.