Webshop Localicious brengt lokale producten aan huis

Lokale producten aan huis laten komen via een handig webshopsysteem: het klinkt als een verre korte-ketendroom, maar is wel al een beetje werkelijkheid. Voorlopig is Localicious actief in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, al snel is uitbreiding gepland naar Leuven en Gent.