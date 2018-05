Wat Greenpeace beter had gezegd met Maya (maar wat ondergesneeuwd raakte door de tabak)

Een zeemzoet spotje voor - zo leek het - Maya de Bij-sigaretten zette Vlaanderen in rep en roer. De verontwaardiging was echter niet geadresseerd aan de marketingafdeling van Studio 100, wel aan Greenpeace zelf. De campagne trapte heel wat ouders op hun hart: het leek door het filmpje alsof de met liefde en vlees belegde boterhammetjes even onverantwoord zijn als je kinderen sigaretten meegeven als vieruurtje. Meteen kwam er een relativeringsmachine in werking: zo erg kan dat vleesje toch helemaal niet zijn? Diezelfde ouders aten het als kind tenslotte ook en zijn ook groot geworden. De conclusie dat de hele campagne van Greenpeace bij de haren getrokken is, is dan niet moeilijk te maken.

