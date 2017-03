Waarom ik uiteindelijk toch vegetariër werd

Laat ik met de deur in huis vallen. De vleesindustrie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering. De broeikasgassen die veroorzaakt worden door veeteelt zijn volgens studies gelijk aan die van de ganse transportsector. Reken bij die gigantische impact op het milieu ook nog de feiten dat de dieren die dienen om geconsumeerd te worden gruwelijk behandeld worden, ze wel degelijk pijn ervaren en we eigenlijk perfect gezond kunnen leven zonder vlees. Sterker nog, vegetariërs zijn volgens studies gezonder dan vleeseters.

