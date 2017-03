'Waarom een keuze voor gebotteld water positief is'

David Marquenie reageert in deze bijdrage op het artikel Gesmolten Noordpoolijs op fles: kan het nog onethischer? dat we eerder publiceerden.

Water is water. Water is smaakloos. Niets is minder waar.

Er zijn verschillende soorten water. De natuurlijke waters, namelijk natuurlijk mineraalwater en bronwater, worden direct vanuit de ondergrond in de fles gebracht en zijn drinkbaar in hun natuurlijke staat. Andere waters moeten eerst bewerkt worden vooraleer ze drinkbaar zijn.

Dankzij een natuurlijke filtering door ondergrondse rotsen die het water beschermen tegen elke verontreiniging van buitenaf, zijn natuurlijk mineraalwater en bronwater honderd procent zuiver 'aan de bron'.

Om deze oorspronkelijke zuiverheid te bewaren, wordt het water rechtstreeks gebotteld aan de bron en komt aldus op de tafel van de consument terecht zonder enige bewerking van buitenaf.

Natuurlijk mineraalwater en bronwater worden in de bodem voortdurend gefilterd. Omdat de ondergrond en de gesteenten niet overal gelijk zijn, heeft ieder natuurlijk mineraalwater en bronwater een unieke en onveranderlijke minerale samenstelling. En hier komen we aan de kern van de zaak.

Afhankelijk van de aanwezige mineralen bestaat er voor iedereen een natuurlijk mineraalwater of bronwater dat aangepast is aan zijn of haar specifieke behoeften en smaak. Door de constante minerale samenstelling is natuurlijk mineraalwater overigens ook het enige water dat gezondheidsvoordelen kan en mag claimen op basis van de wetgeving.

Op het etiket staat de samenstelling van het water, de naam van de bron, de bottelaar en een lotnummer vermeld, waardoor elke fles volledig traceerbaar is tot aan de bron.

Enkel wanneer je natuurlijk mineraalwater of bronwater koopt, ken je dus altijd de oorsprong en heb je bovendien ook de garantie van stabiele smaak en samenstelling.

Pleidooien voor de kwaliteit van het leidingwater in België zijn niet zeldzaam. Ook de auteur van het artikel over gesmolten Noordpoolijs ijvert voor meer consumptie van leidingwater.

De auteur gaat verder met het aanprijzen van gefilterd water in de horeca, maar waarom moet perfect drinkbaar leidingwater gefilterd worden?

Verder zijn er ook uitbaters in de horeca die gefilterd water aanbieden aan hun klanten tegen een hoge prijs zonder mee te delen dat het om leidingwater gaat.

Het is vandaag de meest normale zaak om een specifieke wijn geproduceerd aan de andere kant van de wereld aan te prijzen omwille van de smaak, maar het is blijkbaar onaanvaardbaar dat consumenten, ook omwille van smaakeigenschappen, kiezen voor een specifiek merk gebotteld water. We drinken dus wijn van de andere kant van de wereld, maar gebotteld water is blijkbaar taboe?

De waterbottelaars zijn vaak voorlopers op milieuvlak. Ze zijn sterk begaan met een duurzaam beheer van de waterhoudende grondlagen en een verantwoord verpakkingsbeleid om hun impact op het milieu continu te verminderen.

De totale oppervlakte van de beschermingszones rond de Belgische brongebieden bedraagt 242km², of 37.230 voetbalpleinen. Binnenin een beschermingszone is elke menselijke activiteit die mogelijk vervuilend is of schadelijk voor de natuur gereglementeerd of zelfs verboden. Dankzij de jarenlange inspanningen van de producenten kan men nog steeds grote gebieden ongerepte natuur vinden rond de bronnen én is het water van deze bronnen nog steeds zuiver. En dat heeft uiteraard een kost.

Natuurlijk mineraalwater en bronwater komen enkel uit ondergrondse bronnen. Het voortbestaan van deze waterbronnen en de constante kwaliteit van het water zijn van cruciaal belang. Zo wordt er niet meer water afgenomen dan wat de natuur kan vernieuwen via regen of sneeuw. Het maximumvolume dat de producenten kunnen afnemen, wordt trouwens bepaald door de wet. De waterhoudende grondlagen worden zo nooit uitgeput.

Verder moeten we het over verpakkingen hebben. Dankzij de fles en verpakking is de consument er zeker van puur water te drinken - natuurlijk en niet behandeld - zonder verlies aan kwaliteit. De bottelaars bieden een breed gamma aan flessen aan die aangepast zijn aan elk gebruik en elke gelegenheid.

Sommigen denken ten onrechte dat het gebruik van een fles schadelijk is voor het milieu. Maar de glazen en plastic PET-flessen zijn 100% recycleerbaar.

De producenten van mineraalwater hebben in 1994 mee Fost Plus opgericht, dat instaat voor het ophalen en het sorteren van alle huishoudelijke verpakkingsafval. Een investering die ze nu ook uitbreiden naar de strijd tegen zwerfvuil in het kader van de campagne 'In de vuilbak'.

Dankzij dit Fost Plus systeem wordt in België 76% van de PET-flessen gerecycleerd. Die flessen zijn geen afval maar een bron om nieuwe producten te maken zoals in een circulaire economie.

Dit vermindert aanzienlijk het gebruik van primaire grondstoffen. Flessen kunnen tot 50% gerecycleerd PET bevatten.

Het gewicht van de PET-flessen is de voorbije 30 jaar overigens met meer dan 40% afgenomen, wat opnieuw de behoefte aan grondstoffen vermindert.

En ook de hoeveelheid water nodig om 1 liter gebotteld water te produceren, is continu aan het dalen. Zo is deze hoeveelheid tussen 2007 en 2013 met 10% verminderd tot 1,63 liter.

Natuurlijk mineraalwater, bronwater of kraantjeswater? Het belangrijkste is om water te drinken en de keuze te laten aan de consumenten.

David Marquenie is secretaris-generaal van de VIWF, de Belgische federatie van producenten van gebotteld water en frisdrank. Een van hun initiatieven is de website Water Is Good for You.