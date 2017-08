Vraag naar haaienvinnen stort in elkaar

Haaienvinnensoep is in China en andere Aziatische landen niet alleen een traditioneel gerecht op trouwfeesten, het is ook een symbool van welstand en luxe. Omdat door het stijgende welzijn van de afgelopen jaren steeds meer mensen zich de luxe konden veroorloven, werden steeds meer en meer haaien gedood voor consumptie, naar schatting honderd miljoen per jaar - waarvan 73 miljoen enkel voor de vinnen. Dat zorgde er mede voor dat sommige haaienpopulaties in de voorbije vijftien jaar met maar liefst 98 procent gekrompen zijn.

De gretige consumptie van haaienvinnen is daarom al lang een doorn in het oog van natuur- en dierenbeschermingsorganisaties. De Amerikaanse organisatie WildAid is dan ook blij te kunnen aankondigen dat er een kentering lijkt ingezet: volgens haar onderzoek, dat zich baseert op handelsverslagen, nieuwsartikels, interviews en online enquêtes, zou de verkoop van de vinnen flink aan het dalen zijn.

Een vierde van de haaien bedreigd

In de Chinese stad Guangzhou, die gezien wordt als centrum voor de haaienvinnenhandel, is de verkoop volgens data van WildAid in de afgelopen twee jaar gedaald met 82 procent. Of dat cijfer helemaal correct is , is onduidelijk - andere cijfers gaan van vijftig tot zeventig procent -, maar zeker is dat de consument steeds minder geïnteresseerd is. In het rapport citeert de dierenrechtenorganisatie ook een groothandelaar, die stelt dat de 'haaienvinnensector een uitdovende handel is'.

Naast het werk van talloze milieuorganisaties en een groeiende bewustwording van het belang van gezonde oceanen, is er nog een reden aan te wijzen voor de dalende interesse in wat ooit als delicatesse gezien werd. Zo besloot de Chinese regering enkele jaren geleden de corruptie binnen de eigen gelederen aan te pakken en te besparen op onnodige kosten. Sinds 2012 is het dan ook verboden de haaienvinnensoep te serveren op staatsgebeurtenissen. Een belangrijk signaal, zeker nu een vierde van de haaien wereldwijd met uitsterven bedreigd is.