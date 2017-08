Voordelen van mediterraan dieet niet voor iedereen even zichtbaar, aldus studie

Iets langer dan vier jaar volgde een team Italiaanse onderzoekers bijna 19.000 landgenoten ouder dan 35 jaar. Hun conclusie nuanceert de stelling dat een mediterraan dieet de kans op hart- en vaatziekten doet afnemen. Vooral mensen met een hoger inkomen profiteerden volgens hun data namelijk van de gezondheidseffecten van een dergelijk dieet.

Hoewel elke deelnemer aan het onderzoek een lagere kans had op cardiovasculaire ziekten dan met een ander eetpatroon, zagen de onderzoekers dat risico nog eens merkelijk dalen bij wie jaarlijks meer dan 50.000 euro verdient. Zij zouden nog eens vijftien procent minder kans hebben dergelijke ziekten te ontwikkelen.

Dat zou deels liggen aan het feit dat minder verdienende mensen dus ook goedkopere en minder kwalitatieve mediterrane producten kopen: in de groep mensen met een lager inkomen dan 50.000 euro per jaar, werden er minder volkoren producten gegeten en lag onder andere het aantal opgenomen vezels, calcium en oxidanten niet even hoog. De onderzoekers kijken echter ook verder dan het bord: minder welgestelde mensen hebben vaker een fysiek zware job en minder toegang tot gezondheidszorg.

Ze concluderen hun onderzoek dan ook door te zeggen dat de overheidsinstellingen zich niet enkel moeten richten op het promoten van een bepaald soort eetpatroon, maar ook op het ter beschikking stellen van kwalitatieve producten voor iedereen.