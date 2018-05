Terug van bijna weg

Vijftig jaar geleden was de viognierdruif met uitsterven bedreigd. Alleen in Condrieu in de noordelijke Rhônevallei kwam hij nog voor, op amper 8 hectare. Vandaag zijn er meer dan 100 hectaren beplant. En wordt de viognier ook geteeld in het Franse zuiden, in Italië, Spanje, Zuid-Amerika, Zui...