Vijf traditionele Vlaamse producten beloond met label streekproduct

Streekproducten genieten een grote waardering omwille van hun gegarandeerde authenticiteit. Het instandhouden van welbepaalde traditionele productiemethodes en het gebruik van producten van de eigen streek spreekt mensen aan.

Drie keer per jaar gaat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) dan ook op ronde en beloont het een selectie traditionele voedingsproducten met het Vlaams erkenningslabel Streekproduct.be. Staan sinds vandaag nieuw op de lijst: Oostendse zeebeschuiten, Halse krotten, geutelingen, Limburgse leverworst en grotchampignons uit Riemst.

De zeebeschuiten, ook wel scheepsbeschuiten genoemd, zijn harde koeken op basis van bloem, water, zout en vetstof, zo omschrijft VLAM de lekkernij. De ingrediënten worden samen tot een stevig en taai deeg gekneed, uitgerold, uitgestoken, geprikt en in een warme oven gebakken.

De Halse krot hoort thuis in de familie van de babelaars, babelutten en lekkies: snoep op basis van suiker, kandijsiroop, glucose en boter. Ze zijn zacht, kruimelig en worden vooraf twee maanden gerijpt.

Geuteling is nog het best te omschrijven als een stevige pannenkoek, op basis van een eenvoudig gistdeeg, gebakken in een oven. Een snuifje zout en kaneel in het deeg zorgen voor extra smaak.

Ook de Limburgse leverworst - licht gekruid, op Limburgse wijze - is een traditionele specialiteit én heerlijkheid, meer bepaald op de boterham in Hoeselt en omstreken.

Ook de grotchampignons uit Riemst - aangeboden door champignonkweker Dirk Jackers - werden beloond.

In totaal hebben nu al meer dan 200 streekproducten, zowel dranken als vlees, vis, zuivel, groenten, fruit en zoetigheden, het label Streekproduct.be. Met het label kan de consument de streekproducten herkennen. Bovendien krijgt de producent ook erkenning voor zijn werk.

Criteria

Om het label toegekend te krijgen, moeten de Vlaamse traditionele streekproducten aan vijf criteria beantwoorden: ze worden bereid met grondstoffen uit de eigen streek, ze worden door de lokale bevolking of door een breder publiek aanvaard als een traditioneel streekeigen product en ze worden ambachtelijk vervaardigd volgens de streektraditie en in hun streek van oorsprong. En de streekproducten moeten minstens 25 jaar bestaan. De producten worden dan voorgelegd aan een beoordelingscommissie, die al dan niet het label toekennen.