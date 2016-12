Video: de zeldzame kunst van wasabi telen

Wasabi staat bekend als de moeilijkst commercieel te verbouwen plant ter wereld. In de Daio Wasabi boerderij in het Japanse Hokata kunnen enkele boeren gelukkig bouwen op jarenlange ervaring en kennen ze de plant beter als wie dan ook. In dit mooie filmpje zie je hoe ze het "magische recept" hebben gevonden, en waarom dat zo belangrijk is.

(EK)