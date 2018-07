Verse pasta zonder tralala: 2 essentiële recepten van pastarestaurant Pici

Met een uiterst beperkte kaart en niets dan verse, lokale producten poogt het Antwerpse pastarestaurant Pici Italië naar de Dageraadplaats te halen. Door louter een kleine selectie traditionele pastagerechten aan te bieden, willen de zaakvoerders - tevens de oprichters van zuurdesempizzarestaurant Standard - de versheid van hun producten garanderen.

De naam van de zaak werd opgedragen aan de Toscaanse pastasoort 'pici'. Deze dikkere spaghettislierten op basis van bloem en water staan symbool voor de essentie van de Italiaanse keuken die in het restaurant geserveerd wordt.

Mede-eigenaar Michel Roose selecteerde twee gerechten van de kaart die tonen waaraan je je mag verwachten bij het bestellen van een bordje bij Pici. De ideale recepten voor zij die zich zelf eens aan verse pasta willen wagen.

Caserecce is een typische pastasoort uit het zuiden van Italie. Het betekent letterlijk 'huisgemaakt' en is te herkennen aan zijn s-vormige slierten. Deze pasta pesto wordt op klassieke wijze geserveerd zoals in Genua: met aardappelen en groene boontjes.

Pici cacio e pepe is een traditioneel recept uit hartje Toscane. Pici is een pastasoort gemaakt van water en bloem, zonder eieren. Het is een dikkere spaghetti die vaak met de hand wordt gerold. De cacio en pepe zijn dialect voor kaas (pecorino) en peper.