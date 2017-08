Verminderde smaak doet mensen zoeter eten

Er is al lang een vermoeden dat er een verband bestaat tussen verminderde smaakzin en obesitas. Een onderzoek aan de Cornell-universiteit (VS) heeft dat verband nu ook bevestigd. Mensen met een verminderde smaakzin kiezen voor zoetere, calorierijke voeding, zagen de onderzoekers.

'We hebben vastgesteld dat hoe sterker de gevoeligheid voor zoetheid verminderde, hoe meer suiker de mensen in hun eten wilden', zegt hoofdauteur Robin Dando in het vakblad Appetite.

Ideale zoetheid

In zijn onderzoek verdoofde hij tijdelijk de zoetreceptoren op de tong van de proefpersonen door hen thee met Gymnema Sylvestre, een natuurlijk kruid, te laten drinken. Vervolgens liet hij hen drankjes met verschillende suikerconcentraties drinken. De proefpersonen mochten zelf de ideale zoetheid bepalen.

Bij wie de zoetreceptoren verdoofd waren, lagen de ideale suikerconcentraties hoger dan bij de andere proefpersonen. Wanneer een proefpersoon 20 procent minder goed zoet kon proeven, wilde die in een softdrink van een halve liter een extra theelepel suiker.

'Ons smaaksysteem kan een belangrijke schakel zijn om te leren begrijpen hoe obesitas zich ontwikkelt', besluit Dando. 'Met dat in het achterhoofd moet er rekening mee worden gehouden dat een verstoring van de smaak een rol speelt.'