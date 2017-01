Verlekkerd uitkijken naar derde seizoen van Chef's Table

Net als de vorige twee seizoenen neemt de reeks haar kijkers mee op een emotionele, romantische reis met heerlijke tussenstops om zo de unieke werelden van internationaal gerenommeerde chefs te ontdekken.

Voor het derde seizoen gingen de makers niet alleen in de keukens van chefs met Michelinsterren neuzen, maar ook bijvoorbeeld bij de Zuid-Koreaanse chef Jeong Kwan, die in een boeddhistische tempel kookt. In de overige vijf afleveringen beland je in Moskou (Vladimir Muhkin, White Rabbit), Berlijn (Tim Raue, Restaurant Tim Raue), Lima (Virgilio Martinez, Central), New York (Ivan Orkin, Ivan Ramen) en Los Angeles (Nancy Silverton, Osteria Mozza). Een ding is zeker: je zal er weer honger van krijgen.