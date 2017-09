Verdwijnen kooieieren binnenkort uit de winkelrekken?

Legbatterijen zijn in Europa verboden sinds 2012, maar toch is de kans groot dat je wel regelmatig eieren vanuit een dergelijk systeem naar binnen werkt: ze worden regelmatig nog verwerkt in voeding als sauzen of koekjes die via import hun weg naar onze winkelrekken vinden. Nu besluit warenhuisketen Delhaize de bewuste eieren echter definitief te weren uit haar assortiment, ook in de verwerkte producten. Eerder deden ook de winkels van Colruyt, Lidl en (deels) Carrefour dat.

