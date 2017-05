Vegetarisch Italiaans: La Cucina Verde koppelt traditie aan verrassing

De twee bezielers van De Vegetarische Kookstudio vertoeven graag in de warmte van de Italiaanse keuken. Al jaren laten ze zich erdoor inspireren: zo gebruiken ze bergen verse kruiden en als vegetarische koks kiezen ze resoluut voor (veel) verse groenten. Nu hebben Miki Deurinck en Kristin Leybaert hun Italiaans geïnspireerde gerechten ook gebundeld in een mooi en inspirerend boek: La Cucina Verde.

Eigen twist

'Elk recept is een verrassing', aldus Miki en Kristin, 'zelfs voor Italianen'. Dat klopt zeker: je voelt meteen dat dit boek niet geschreven is door een Italiaanse matrone, maar dat hoeft niets negatief te betekenen. Elk recept heeft iets herkenbaars en toch hebben de vegetarisch kokende chefs hun eigen draai gegeven aan heel wat klassiekers. Pizza, pasta, tiramisu,... name it en je vindt een recept terug in La Cucina Verde, al zal het misschien lichtjes afwijken van wat je gewoon bent.

Heel wat recepten zijn namelijk ook vegan. "Je mag erop vertrouwen dat het plantaardige alternatief voor zuivel minstens zo lekker is," aldus Kristin en Miki. Op zijn minst opmerkelijk, want kazen als mozzarella, Parmezaanse kaas, ricotta en mascarpone lijken bij de Italiaanse keuken te horen als aardappelen bij de Belgische.

De combinatie van de heerlijke maar onverzettelijke Italiaanse keuken met de vegetarische (en veganistische), die vooral de laatste jaren haar eigen stem aan het vinden is, staat garant voor een bijzondere kijk op traditie. Zo ontdek je gerechten als risottotaart met paddenstoelen, pompoenlasagne zonder pasta, citroenmousse met pastinaak. Wij kunnen je alvast laten proeven van deze gesouffleerde spinazieschelpen in romige aubergine-tomatensaus.