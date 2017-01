Veganistisch kiprestaurant in Londen zwaait deuren open

Vlak naast een slager opende Temple of Seitan in de Oost-Londense wijk Hackney de deuren. Het is een volledig veganistische 'chicken shop'. De eigenaars zagen een gat in de markt en vulden het met heerlijke seitangerechten, die doen denken aan kipgerechten.

Seitan is een eiwitrijk vegetarisch product dat gemaakt wordt van tarwegluten. Het heeft een vezelstructuur die op vlees lijkt en een hartige smaak. Seitan heeft een lange geschiedenis en wordt al honderden jaren gegeten in landen zoals Japan en China. Er bestaat ook een glutenvrije versie, waarvoor spelt gebruikt wordt in plaats van tarwemeel. In dit geval wordt de seitan op smaak gebracht met soja en kruiden om de smaak van kip na te bootsen.

Gat in de markt

Tijdens het openingsweekend werd duidelijk dat de Londense locals aan het wachten waren op een restaurant zoals de Temple of Seitan. Veganisten en nieuwsgierige voorbijgangers schoven aan in lange rijen om de 'kipgerechten' uit te testen. Op sociale media kreeg Temple of Seitan laaiend enthousiaste reacties.

Went to the launch party of Temple of Hackney last night.Londons first vegan fried chick'n shop. Incredible! Opens tomorrow! @templeofseitan pic.twitter.com/nh7gcsoIPz -- Luke Poulton (@veganluke) January 13, 2017

Rebecca McGuinness, een van de eigenaars, legt uit aan Mashable dat ze dit restaurant opende omdat ze zelf graag gefrituurde kip at voor ze tien jaar geleden volledig veganist werd. 'We ontdekten dat seitan een gelijkaardige smaak en textuur kan bekomen. Het is een misverstand dat alle veganisten de smaak van vlees haten. De meeste veganisten kiezen voor deze levenswijze omdat ze tegen dierenleed zijn, het milieu willen sparen en gezond willen eten', klinkt het. De eigenaars startten met Temple of Seitan als pop-up en foodtruck. Omdat er zoveel vraag was naar hun vegan kip, openden ze een eigen zaak.

Adres: Morning Lane 10, Hackney E9 6S

Een foto die is geplaatst door Temple of Seitan (@templeofseitan) op 24 Dec 2016 om 5:30 PST

(LP)