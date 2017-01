Van ontbijt tot avondmaal: gezond de dag door met Sandra Bekkari

De 'Nooit meer diëten'-reeks is ondertussen aan zijn derde boek toe, zo een groot succes is de no-nonsense aanpak van Sandra Bekkari. Geen wonder ook, want haar pleidooi om terug te keren naar de basis en te kiezen voor verse voedingsmiddelen is erg verfrissend. Ze geeft op een bevattelijke manier veel informatie zonder ooit belerend over te komen en geeft praktisch toepasbare tips die toepasbaar zijn voor iedereen, ook voor wie een drukke carrière combineert met een hectisch gezin en bloeiend sociaal leven.

De zogenaamde Sana-pricipes die Bekkari uit de doeken doet, zijn mooi samen te vatten met volgend citaat: "Gun jezelf af en toe een extraatje en geniet ervan. Er zijn geen verboden voedingsmiddelen. Waar het om draait, is evenwicht. Wat ik met mijn boeken vooral wil bereiken, is jouw kijk op voeding veranderen en je zo beter in je vel doen voelen. Zonder porties af te wegen, zonder calorieën te tellen, maar wel door je op een evenwichtige manier te leren genieten van gezond en lekker eten!"

Geheel volgens die visie op gezonde voeding mogen we een menu uit haar laatste boek, Nooit meer diëten 3, publiceren waar je de hele dag mee door komt: