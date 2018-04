Vaak voorkomende vorm van consumentenmisleiding in Nederland bestempeld als illegaal

De verpakking van de Limited Edtition M&M's Pinda & Hazelnoot - vooral verkrijgbaar in Nederland - suggereert dat een zakje evenveel duurdere hazelnoten als goedkopere pinda's bevat. Lekker, want die hazelnoten zijn een fijne afwisseling voor M&M-fans. Na een klacht van de voedselwaakhond foodwatch bleek dat echter niet te kloppen: een zakje bevat slechts negen procent hazelnoten, tegenover zestien procent pinda's.

Het is een vaak voorkomende vorm van misleiding in de voedingsindustrie: de consument denkt dat hij een exclusiever en duurder product koopt en betaalt er dan ook vaak in volle overtuiging een hogere prijs voor. Een beetje jammer wanneer dan blijkt dat het exclusieve ingrediënt (denk ook aan honing, meergranen, allerlei 'superfoods' of duurdere fruitsoorten als frambozen) maar een fractie uitmaakt van het hele product.

Onvolledige ingrediëntenlijsten

De wet verplicht fabrikanten om in de ingrediëntenlijst het percentage van ingrediënten die benadrukt worden op de voorkant van de verpakking te vermelden, maar dat wordt lang niet altijd (even goed) gedaan. Het Nederlandse controleorgaan voor voedsel, de NVWA, vindt het echter niet haar taak om op te treden, omdat 'er geen sprake is van risico's voor de volksgezondheid'.

Daarom en omdat dit soort misleiding met lokingrediënten zo vaak voorkomt, is de uitspraak van de Nederlandse Reclame Code Commissie belangrijk. Verschillende andere producten (die ook in België verkrijgbaar zijn) zouden zo op dezelfde manier beoordeeld kunnen worden. Foodwatch is vragende partij voor duidelijkere verpakkingen, waarbij ook op de voorkant het percentage van het lokingrediënt vermeld moet worden.