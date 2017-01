USA wint Bocuse d'Or 2017, België haalt top 10

Onze deelnemende landgenoot had voorspeld dat we de USA niet mochten onderschatten, en hij heeft gelijk gekregen. De prestigieuze gastronomiewedstrijd Bocuse d'Or is dit jaar gewonnen door Amerika. Chef Mathew Peters pakte twee jaar geleden ook al zilver. Het zilver ging naar Noorwegen, Ijsland pakte brons.

Bij de vorige editie van de 'Olympische Spelen voor Chefs' in 2015 mocht de Deen Rasmus Kofoed, - die tijdens de twee andere edities dat hij aanwezig was, ook al de bronzen en zilveren medaille won - nog de gouden medaille mee naar huis nemen.

Ons land stuurde Peter Aesaert en leerling-chef Michelle Boone als afgevaardigden. Zij serveerden dinsdag twee borden aan de jury: een tartelette van aardpeer en spruitjes als voorgerecht, gevolgd door Bressekip gevuld met schaaldieren. Zij eindigden op de 9e plaats, waarmee Aesaert zijn gehoopte plaats in de top tien behaalde.

Opmerkelijk aan deze dertigste editie van de Bocuse d'Or is dat de klassieke wedstrijd zich had aangepast aan moderne eetgewoonten. Zo was vegetarisch koken dit jaar een van de opdrachten waarop de chefs beoordeeld werden.

De prijs van beste commis ging naar Benjamin Vakanas uit Frankrijk. Ook de prijs voor het vegetarisch gerecht werd door het thuisland in ontvangst genomen.

Australië werd in de bloemetjes gezet als beste promotievoerend team en Hongarije had volgens de organisatie de beste poster en het beste vleesgerecht.

Hier vind je enkele beelden van de finale.