Unieke bananencollectie KU Leuven blaast 30 kaarsjes uit

Met een jaarlijkse productie van 145 miljoen ton en een economische waarde van ruim 41 miljard euro zijn bananen het op drie na belangrijkste voedselgewas ter wereld. Voor miljoenen mensen zijn bananen van levensbelang. Ze zijn echter ook erg vatbaar voor plagen en ziektes, waardoor de ITC-onderzoekers al jaren hun handen vol hebben ze productiever, resistenter en duurzamer te maken. Het onderzoekscentrum werkt daarvoor momenteel samen met 109 landen.

De bananencollectie van de KU Leuven telt op dit moment meer dan 1.500 ziektevrije variëteiten die in proefbuisjes worden bewaard. Naast deze in-vitro-collectie worden de verschillende bananensoorten ook ingevroren in vloeibare stikstof bij -196 graden Celsius. Op die manier kan het plantenmateriaal voor onbeperkte tijd bewaard worden en is de biodiversiteit verzekerd voor toekomstige generaties.

Zeker in het geval van de banaan is dat erg belangrijk, want een oprukkende schimmel bedreigt het voortbestaan van de meest gangbare Cavendish banaan, die wellicht ook bij jou in de fruitmand ligt als je van bananen houdt.