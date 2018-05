Under The Palm Trees, het nieuwe gezicht van restaurant L'épicerie du Cirque

Dennis Broeckx en Ellen Destuyver staan klaar voor een nieuw avontuur. Het koppel achter het gerenommeerde L'épicerie du Cirque opent 18 mei hun nieuwe zaak Under The Palm Trees. Die naam verwijst naar een van hun andere zaken Bar Palmier: het nieuwe restaurant bevindt zich in de voormalige voorraadkelder van het pand.

Under The Palm Trees trekt heel resoluut de kaart van streek- en seizoensgebonden producten. 'Dat zéggen we niet alleen, maar gaan we ook echt doén', zo zegt Broeckx. 'Sommige zaken stellen wel seizoensgebonden te werken, maar serveren dan tien weken na elkaar hetzelfde menu. Dan klopt er iets niet.'

Hele dag lekkers

De keuken belooft een ode te worden aan de rijkdom van mooie Belgische producten, aldus de eigenaars. De klant kan er zijn eigen menu samenstellen, met telkens keuze tussen drie vis-, vlees- of groentegerechten. Daarbij komen zelfgeperste sappen, Belgische bieren en met zorg uitgekiende natuurwijnen.

Naast de al bestaande Bar Palmier bevindt zich ook al de ontbijt- en lunchzaak Moss, waardoor je met de komst van het nieuwe restaurant Under The Palm Trees nu een hele dag op hetzelfde adres terecht kan voor lekkers.