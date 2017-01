Uitgebreid wegens succes: tastingfestival Meug

Twee dagen lang zakken veertig nationale en internationale standhouders af naar het Antwerpse Zuiderpershuis om hun speciaaldranken te presenteren aan het publiek. Behalve lekkere en unieke dranken, leer je op Meug ook de verhalen en mensen achter de flessen kennen.

En dat zijn héél wat verhalen, want je vindt er meer dan 150 soorten bier, wijn en whisky, die je kan verwerken in het gezelschap van een hapje uit een van de twee foodtrucks. Houd jij meer van een kleinschaligere aanpak? Dan kan je je inschrijven voor een Have A Drink With-sessie! Daarin komen telkens maximaal 12 mensen gedurende een half uur samen en proeven ze in het gezelschap van een inspirerende brouwer, wijnkenner of whiskyliefhebber drie dranken. Ook tijdens Meug Invites kan je in kleine groep van dichterbij kennis maken met inspirerende champagne- en bierkenners.

Vorig jaar vond het festival voor het eerst plaats. Dat was toen zo een succes dat je dit jaar ook op vrijdag kan gaan proeven tijdens een Afterwork event.