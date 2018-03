Uit de vuilbak, in de pan: koken met bananenschillen

Met Rekub vechten Ellien Stinissen en Marijke De Jongh elke dag tegen voedselverspilling. In hun pop up-restaurant kookten ze standaard met voedsel dat gedoemd was om in de vuilbak te eindigen en via hun app brengen ze handelaars en consumenten met elkaar in contact, zodat die laatsten de overschotten kunnen recupereren.

Daarnaast onderzoeken ze steeds nieuwe manieren om perfect eetbare producten van de afvalhoop te kunnen redden. Een van hun onderzoeken ging over bananenschillen. Daarover waren Ellien en Marijke zo enthousiast dat ze hun recepten graag met iedereen delen. Ga dus gerust aan de slag met hun tips en recepten en haal meer uit je bananen!

Enkele snelle tips: Gebruik enkel echt rijpe (lees: eerder bruine dan gele) bananen. Onrijpe bananen kunnen een groenige, onaangename smaak en een plakkerig gevoel nalaten in je mond. Die krijg je niet weg door ze te koken.

Ga voor biologisch. Je gebruikt ten slotte de schil.

Als je ze heel fijn snijdt en mee bakt met je andere groenten, passen bananenschillen prima in een Indische curry.

Je kan de schil ook frituren of bakken en zo in een gerecht verwerken.

Of haal ze eens mee door de blender bij het maken van smoothies!

Een gemakkelijke starter voor wie wel aan de slag wil met bananenschillen, maar nog niet de stap naar hartige gerechten durft te zetten, is een lekkere thee. Om die te maken, kan je rijpe bananenschillen samen met kardemom en vanille koken en vervolgens zeven. Behalve dat het een zalig zoet en kruidig drankje is, zou het ook een gunstig effect hebben op je slaap wanneer je het drinkt tijdens je avondritueel.

Met chutneys van bananenschillen maak je stapjesgewijs de brug naar hartige gerechten. En als je klaar bent voor de real deal? Dan kan je deze gemakkelijke recepten proberen!

Krokante bananenschillen Voor twee personen Voorbereiding: 10 min Bereiding: 20 min Dit is echt heel (héél!) lekker en geeft een zoute toets aan een zoeter gerecht. Ook lekker om zo te eten, als snack. Ingrediënten 1 theelepel olie

3 bananenschillen, goed gewassen en in dunne repen gesneden

2 lente-uien, gesneden

lookpoeder, naar smaak

2 rode pepers

zout en peper Bereiding Zet een pan met de olie op een hoog vuur. Doe de bananenschillen in een kom, bestrooi met een royale portie zout en peper en meng. Bak de bananenschillen in de hete olie tot de krokant zijn. Dit duur normaal zo'n 10 tot 15 minuten.Wanneer de schillen bijna krokant zijn voeg je de lente-ui, lookpoeder en de pepers toe. Bak ze nog 5 minuten mee. Serveer als topping bij zoete aardappel puree of bij een curry. Werk af met wat verse koriander.

Bananenschillencurry Voor drie tot vier personen Voorbereiding: 20 min Bereiding: 35 min In deze curry kan je behalve de opgegeven ingrediënten prima wat groenten kwijt. Bloemkool, zoete, aardappel, boontjes, broccoli, pastinaak, wortel,... gebruik je restjes op! Ingrediënten 4 bananenschillen, rijp en goed gewassen

1 gepureerde banaan, plet met een vork

1 eetlepel olie

1 ui, gesneden

1 eetlepel currypoeder

1 appel, in blokjes gesneden

sap van een 1/2 citroen

500 ml bouillon

1 handvol verse koriander

1 rode peper (optioneel) Bereiding Verwijder de harde onderdelen van de bananenschillen. Snij de schillen in dunnen repen en nadien in stukken van ongeveer 5 cm. Zet een pan op een laag vuur met de olie. Bak de ui zacht en voeg de bananenschillen toe. Zet het vuur harder en bak de ui en de schillen voor 5 minuten. Voeg nu de appel en currypoeder toe. Roer goed om en bak verder voor 5 minuten. Voeg een beetje water toe als het geheel wat begint aan te bakken. Nu mag de bouillon en het citroensap erbij. Laat 20 minuten pruttelen op een zacht vuurtje. Voeg nu de gepureerde banaan toe. Hierdoor zal de saus dikker worden. Het citroensap zorgt voor een prima tegenhanger naast de zoete banaan. Serveer met verse koriander, een schijfje limoen, eventueel wat rode pepers en rijst (die zorgt voor een lekkere textuur).

