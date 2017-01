Twee topkokteams moeten België internationale medailles opleveren

Ben Weyts is van plan twee teams vol gastronomisch talent samen te stellen, die de komende jaren zullen worden klaargestoomd om deel te nemen aan internationale kookwedstrijden.

Een eerste team, het Young Chefs Team, zal het beste jonge talent uit de Vlaamse hotelschotel bij elkaar brengen en ons land vertegenwoordigen op de Culinary Worldcup in Luxemburg in 2018 en de Olympiade der Küche in Erfurt in 2020. Een tweede team zal onze meer ervaren koks bundelen. Zij zullen zich richten op de volgende editie van de prestigieuze Bocuse d'Or in Lyon, die ook wel eens de "Olympische Spelen voor topkoks" wordt genoemd.

Via bestaande wedstrijden als Prosper Montagné en Mastercooks zal er nu gezocht worden naar de geschikte kandidaten om de teams te bemannen.

Professionele begeleiding

De wereldfinale van de Bocuse d'Or vindt om de twee jaar plaats. Dinsdag start de editie van 2017, met daarin ook een Belgisch team. Chefs Peter Aesaert (Kasteel Viteux ) en leerling-kok Michelle Boone serveren dinsdag twee borden aan de jury: een tartelette van aardpeer en spruitjes als voorgerecht, gevolgd door Bressekip, gevuld met schaaldieren. De creaties zullen onder meer beoordeeld worden door Peter Goossens, waaronder Aesaert nog heeft gewerkt bij het Hof Van Cleve.

In de 30-jarige geschiedenis van de wedstrijd heeft ons land al zes podiumplaatsen bemachtigd: drie zilveren en drie bronzen. De ultieme bekroning won België echter nog nooit, en ook dit jaar durft Aesaert daar niet van te dromen. "Gastland Frankrijk is favoriet en ook de Scandinavische landen hebben enorme budgetten. Daarnaast zijn er nog Japan en de Verenigde Staten die zeker niet te onderschatten zijn. Een toptienplaats zou heel mooi zijn" aldus de chef.

De bijnaam de "Olympische Spelen voor topkoks" komt niet uit het niets. Heel wat deelnemende chefs bereiden zichzelf maanden lang voor en krijgen net als topsporters die zich klaarstomen voor wedstrijden, professionele ondersteuning. Dat kon België tot voor kort nog niet. "Wij proberen met een heel klein ploegje Champions League te spelen," aldus Aesaert. "Voor de jeugd is het echt nodig om beter omringd te worden, ook financieel. Voor ons was het zonder die expliciete steun van de overheid zeer moeilijk."

Daar komt met het voornemen van minister Weyts nu dus verandering in. "Achttien jaar geen Belgische medaille op de Bocuse d'Or, daar moet een eind aan komen. Ik heb de ambitie om binnen enkele jaren opnieuw het podium te halen. Wij moeten daar gewoon staan, want nu klopt er iets niet. Men associeert Denemarken met culinaire top en Vlaanderen niet, maar om je een idee te geven: Denemarken heeft 26 Michelinsterren, West-Vlaanderen alleen al heeft er 30." Voor het project trekt de Vlaamse regering een half miljoen euro uit.

Woensdagavond weten we of het Belgische team een medaille binnenrijft.