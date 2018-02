Tournée Minerale start met 85.000 deelnemers

De tweede editie van Tournée Minerale start donderdag met bijna 85.000 deelnemers. De actie, die mensen aanspoort om een maand lang geen alcohol te drinken, is volgens de initiatiefnemers nu al een succes. Dat melden de organisatoren - het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker - donderdag. De drankenhandel zegt in een reactie dat ze niet zat te wachten op een tweede editie van de actie.

Opvallend dit jaar is dat er heel wat inschrijvingen zijn in teamverband: maar liefst 38,7 procent meer dan vorig jaar. Ook het aantal leden per team gaat omhoog. Twee teams, 'Nooit meer diëten' en 'Joe', tellen er meer dan duizend.

'Tournée Minérale is duidelijk het stadium van hype voorbij', zegt de organisatie, de actie 'bouwt dit jaar verder op haar sterke community, die nu ook meer steun zoekt bij elkaar door zich niet individueel maar in een team in te schrijven'.

'We staan opnieuw te glunderen van het maatschappelijke effect van deze nieuwe editie', vertelt dr. Mathijs Goossens van Stichting tegen Kanker. 'In februari zal het heel normaal zijn om een glas alcohol af te slaan. En hopelijk komen we stap voor stap tot een maatschappij waarin je niet meer vreemd bekeken wordt wanneer je dat doet.'

De organisatoren benadrukken donderdag ook dat een deelname geen reden is om binnen te blijven. 'De filosofie achter de campagne is net: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.'

Wie wil, kan zich nog inschrijven voor de actie. 'We merken dat veel mensen beslissen om mee te doen, zonder zich in te schrijven', legt Marijs Geirnaert van VAD/De DrugLijn uit. 'Je inschrijven maakt echt wel een verschil. Hoe groter de ingeschreven groep, hoe sterker het maatschappelijk signaal.'

Minder verkoop alcoholische dranken

De drankenhandel zegt in een reactie dat ze niet zat te wachten op een tweede editie van de actie. Die zorgde vorig jaar volgens de sector voor een daling van hun omzet in alcoholische dranken met 15 procent. De verkoop van waters, frisdranken en fruitsappen steeg met 3,3 procent.

'Het zal dan ook niet verbazen dat de meeste drankenhandelaars niet staan te springen voor deze nieuwe editie van de Tournée Minérale', zegt FEBED, de Federatie van Belgische Drankenhandelaars.

Wat wringt bij de drankenhandelaars is dat Tournée Minérale alle aandacht richt op één element inzake gezondheid, alcohol. 'Het is een beetje als een actie opzetten om ons meer te laten bewegen en dat in de markt zetten via een wedstrijd om niet meer te kijken naar de dagelijkse feuilletons op tv.'

'Door al het mediageweld voelen drankenhandelaars zich geviseerd. Dat wil niet zeggen dat de sector gekant is tegen initiatieven die de gezondheid van de burgers wil verbeteren. Integendeel. De sector zelf pleit voor een verantwoord alcoholgebruik, waarbij iedereen het hele jaar door verstandig omspringt met alcohol.'