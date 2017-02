Topchocolatier Marijn Coertjens in zijn nieuwe chocoladewalhalla: 'Het zijn de details die zorgen voor zoveel smaak in een kleine praline'

Voor wie van chocolade houdt, is Marijn Coertjens al even geen onbekende meer. De meesterchocolatier won in 2015 brons op het wereldkampioenschap World Chocolate Masters en werd Belgisch kampioen op de Belgian Chocolate Masters. Een tijdje geleden zei hij zijn job als chef chocolatier in het prestigieuze vijfsterrenhotel The Peninsula Hong Kong vaarwel om nu met zijn vrouw Christa een eigen winkel te openen in Gent.

