Tomorrowland voor fijnproevers: ontdek de Belgitude Chocolate Bar

Tomorrowland trekt bezoekers uit de hele wereld aan, waardoor het een mooie gelegenheid is om ons Belgisch erfgoed tentoon te spreiden. Daarom werd chocoladeproducent Callebaut al in 2014 partner van het festival en bedenkt het elk jaar opnieuw verrassend lekkers. Komend weekend stelt het bedrijf nu de Belgian pralines of tomorrow voor, creaties die de harten gestolen hebben van de stemmers tijdens de Chocolate Hero Week in april.

Ceci n'est pas une bière

Daarbij zal je aan de Belgitude Chocolate Bar ook kunnen proeven van een nieuw chocoladedessert dat verdacht veel weg heeft van een blond biertje, dat andere icoon uit de Belgische gastronomie. Het dessert bestaat uit een gelei van passievrucht, een omhulsel van witte chocolade, pure chocolademousse met earl grey thee en bergamot, browniestukjes, rode bessen en kokosschuim. Aan de buitenkant zie je alleen de gelei met een kraag kokosschuim waardoor het lijkt op een vers geschonken Belgisch biertje.

De tweede creatie is ontsproten uit het brein van de Gentse barista Valentine Wanders (Het Moment) en de meervoudig bekroonde mixoloog Oliver Jacobs (Jigger's). Het drankje lijkt op een vers getapte stout, maar is eigenlijk een limonade met cacao, muscovadosuiker en kruiden. De dorstlesser is alcoholvrij, maar voor wie een extra smaakinjectie wil, kan er een scheutje rum aan worden toegevoegd.

Tastes of the world

Daar hoeft je chocoladeavontuur op Tomorrowland nog niet te stoppen, want je kan ook terecht in het Tastes of the world-restaurant. Daar serveren tien Belgische chocolatiers hun Belgische pralines, geïnspireerd op de chocoladetrends van 2020. Die pralines stalen reeds de harten van chocoladeliefhebbers en de juryleden van Gault&Millau tijdens de Chocolate Week.