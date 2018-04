Toegevoegd water moet als ingrediënt op het etiket in Nederland

Wie geregeld een stukje (voorverpakt) vlees of vis in de pan legt, weet het: heel wat producten bevatten toegevoegd water dat tijdens het bakken tevoorschijn komt. Producenten daarvan verdedigen de techniek met de bewering dat het toegevoegd water de smaak bevordert en uitdroging tegengaat, maar critici stellen vooral dat zij hun producten met het water zwaarder willen maken en dus op een gemakkelijke manier meer willen verdienen.

Dat is consumentenmisleiding, bevestigde nu ook de NVWA. Als meer dan vijf procent van het totale gewicht van een product uit toegevoegd water bestaat, moet dat daarom binnenkort duidelijk vermeld worden op de verpakking. Het toevoegen zelf is niet verboden (en wordt dat ook niet door de maatregel van de NVWA), maar de consument moet wel op de hoogte gebracht worden van de praktijk.

Ham die geen ham genoemd mag worden

Ook in België duikt vlees op waar te veel goedkope vulingrediënten als water, zetmeel en gelatine in verwerkt zit. Zo maakte Test-Aankoop onlangs nog gewag van verschillende hespen die wettelijk gezien eigenlijk niet onder die naam verkocht zouden mogen worden, doordat er te weinig vlees in zit.